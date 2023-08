Los mensajes que usan como prueba en demanda contra Alexis Sánchez por propiedad en Paine

Mientras el delantero chileno Alexis Sánchez se mantiene al pendiente de resolver su futuro futbolístico, en Chile, una demanda interpuesta en 2022 por la corredora de propiedades Engel & Völkers también capta la atención del tocopillano dado que variados antecedentes fueron puestos a disposición del 30º Juzgado Civil de Santiago.

La firma demandó al futbolista por una comisión impaga tras la compra del fundo El Galeno, en Paine, una operación en la que el exjugador de Olympique invirtió 8,7 millones de dólares, por lo que reclama 142 millones de pesos por su participación como intermediaria.

Según un reportaje de La Tercera, los 142 millones de pesos que Engel & Völkers le reclama al futbolista responden al dos por ciento de la transacción, pero Sánchez desacreditó la acusación y desconoció la relación.

De hecho, argumentó que la recomendación de Engel & Völkers fue precisamente la contraria: no comprar el terreno. "Olvídense de ese campo, porque el precio es muy alto, y no es un buen negocio, el dueño no lo quiere vender, por lo que les recomendamos exploren otras opciones", es el antecedente de Sánchez.

En las tratativas hubo tiras y aflojas e incluso el abogado de Sánchez, Rubén Inostroza, le pide a la empresa una rebaja del predio: "Dile que no es para Alexis y seguro bajan un 30 por ciento", le escribió en un momento.

También aparecen mensajes de Juan Luis Alcalde, integrante de la familia dueña del sitio, quien ironizó respecto de la posibilidad de bajar el precio: "Que lo compre en Italia... o en Tocopilla!!!", manifestó.

En los diálogos entre la empresa y el representante de Alexis, Inostroza menciona a otro futbolista en las conversaciones, aunque por otra posibilidad de negocios: "Mi amigo Junior (Fernandes), que tú conoces, está buscando casa para arriendo en Vitacura, Las Condes o Chicureo", dijo.

Luego de eso, el tono de la conversación el tono de los mensajes de Inostroza cambia: "Soledad (Cheyre), solo te llamaba para pedirte que no le escribas a Alexis. Él está pronto a un partido, concentrado. Yo le respondí el correo al gerente de tu empresa- Cualquier comunicación, que sea por ese medio", escribió antes de desconocer un eventual acuerdo.

"No existe ni existió acuerdo o contratación alguna de servicios con ustedes por parte nuestra", estableció.

"Hola, Rubén. Justamente no te contesté porque necesitaba tener una conversación con Alexis. Creo de verdad que aquí hay un tremendo error. Siempre hemos tenido excelente relación y comunicación. Nunca pensé que me dejarían fuera de este cierre", respondió la funcionaria de la empresa.

"Me extraña que desconozcas todo, Rubén. No es así. Ustedes se acercaron a mí (Engel) pidiendo nuestros servicios", añadió.