Los saludos del mundo del fútbol a Alexis Sánchez en su cumpleaños 36

El futbolista nacional Alexis Sánchez celebra este jueves 19 de diciembre su cumpleaños número 36 y el actual jugador de Udinese recibe el cariño de su familia, amigos y de los clubes en los que ha estado a lo largo de su exitosa carrera.

El festejo del goleador histórico de La Roja puede ser por partida doble, ya que Alexis puede en este día concretar su regreso a las canchas cuando, en partido único, Udinese enfrentará los octavos de final de la Copa Italia, contra el Inter de Milán en San Siro.

Mira los saludos que le han dado al tocopillano en redes sociales:

Capturing our hearts from the very beginning ❤️



Happy birthday, Alexis 🥳 pic.twitter.com/NQWJvPwsc0