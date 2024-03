Marca aseguró que Griezmann se contactó con Alexis para disculparse

El arrebato de Antoine Griezmann, quien llamó "cagón" al chileno Alexis Sánchez en medio de la definición por penales que Atlético de Madrid ganó a Inter de Milán por la Liga de Campeones, levantó polvo en Europa.

"Es un cagón, el chileno es un cagón", gritó el jugador de Atlético de Madrid, algo por lo que el galo se contactó con el delantero nacional para disculparse por lo ocurrido argumentando que era una frase para motivar a su portero Jan Oblak.

De acuerdo al diario español Marca, "Antoine se puso en contacto con él para trasladarle sus disculpas y explicarle el motivo que le había llevado a verter esas palabras, el exjugador del Barcelona aceptaría el perdón".

Según la publicación, "no tuvo duda de que el propósito de Griezmann no era otro que animar a Oblak, descartando por completo que realmente estuviera convencido de que Alexis no tenía capacidad para lanzar el penal".

El hecho fue ampliamente viralizado en redes sociales, tanto así que luego de que Griezmann hiciera una publicación en Instagram, usuarios chilenos le llenaron de desopilantes mensajes su red social.