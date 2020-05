Presidente de Azul Azul: He conversado con Alexis y quiere retirarse en la U, es hincha del club

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, aseguró que habló con el delantero chileno de Inter de Milán, Alexis Sánchez, quien le confesó su fanatismo por Universidad de Chile y su intención de jugar en los "azules".

En conversación con DirecTV, el timonel de los "laicos" dijo que "yo he conversado con Alexis Sánchez y es hincha de Universidad de Chile. Quiere retirarse o jugar en la U".

A su vez, el mandamás de los estudiantiles habló de un posible retorno de Marcelo Díaz al equipo el próximo año, señalando que "sería fantástico que en 2021 jueguen Marcelo Díaz y Walter Montillo juntos en la U. Si Marcelo Díaz se ajusta al presupuesto económico del club sería algo fantástico".

Sobre el conflicto que tendrían algunos clubes con el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, Navarrete dijo que "se habla de una rebelión de los clubes y yo no estoy de acuerdo".

"No comparto con los grupos que tratan de desequilibrar. No es el mejor momento. Me llama la atención que los mismo que eligieron a Sebastián Moreno ahora lo quieren sacar", apuntó.

Mira las declaraciones de Navarrete a DirecTV:

