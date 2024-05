Javier Altamirano se emocionó tras el título de Estudiantes: "Me hubiese gustado jugar"

El volante chileno Javier Altamirano, quien se recupera de una trombosis sufrida el pasado 17 de marzo, se consagró por segunda vez con Estudiantes de La Plata en el fútbol argentino.

El cuadro “pincharrata” igualó 1-1 ante Vélez Sarsfield y venció 4-3 en penales al equipo que dirige el ex DT de Colo Colo Gustavo Quinteros y se quedó con el título de la Copa de la Liga.

En medio de las celebraciones, el jugador fue invitado a levantar el trofeo de campeón junto al resto del plantel campeón y habló con TNT Sports Argentina dando detalles de cómo va su recuperación.

La emoción por un nuevo título

"La verdad es que me pone muy feliz estar acá con el grupo. Me hacen sentir parte de todo esto sabiendo que no estuve en el último tercio del campeonato, pero me hicieron sentir parte de esto y eso me genera muchísima felicidad. Todos somos jugadores, pero antes de eso somos personas, y eso habla muy bien del grupo humano que hay dentro del club", dijo.

"Por ahí a uno como jugador me hubiese gustado estar siempre dentro del campo, en la cancha, en el vestuario, pero por la situación que pasó no me tocó estar. Ellos (compañeros) siempre me preguntaron como estoy, como estaba mi pareja, así que por esa parte me pone muy feliz. Le doy gracias a Dios y a la vida por haber llegado a un club como Estudiantes", complementó.

Tras eso, explicó que "yo de salud estoy bien, tengo dos plus: uno es mi hijo y el otro es el campeonato. Esta es mi segunda medalla de campeón y me genera mucha felicidad, por ahí no he jugado lo que he querido, pero eso ya pasa a segundo plano, lo importante es la vida, estos momentos y estoy muy feliz".