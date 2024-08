Udinese no quiere “falsas esperanzas” por Alexis Sánchez

Después de tener todo prácticamente listo en Marsella, Alexis Sánchez y su representante comenzaron a mirar otras opciones.

Udinese fue la primera escala en Europa para Sánchez y siempre se han ilusionado con su retorno al club. Después de que el negocio con los franceses se congeló, parecía que se podía cumplir el sueño de la dirigencia del club. Pero la realidad es muy distinta.

Con el retorno de la Serie A a la vuelta de la esquina, el director deportivo de Udinese, Gianluca Nani, no quiere que le pregunten más por Alexis.

Udinese no está negociando con Sánchez

En diálogo con Skysports, Gianluca Nani aseguró que no existe una negociación entre Udinese y Alexis Sánchez.

"Sánchez dejó su corazón en Udine. Siempre lo ha hecho muy bien. Hasta ahora no ha habido realmente ninguna oportunidad para que regrese", comenzó diciendo Nani.

“No descarto la posibilidad de que en el futuro pueda haberlas. He estado respondiendo a esta pregunta durante mucho tiempo y también me parece correcto no crear falsas expectativas”, agregó.