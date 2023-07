ANFP: Según los controles que tenemos, Felicevich no es dueño de La Serena

Diego Karmy, gerente de desarrollo y nuevos proyectos de la ANFP, explicó en Al Aire Libre en Cooperativa la postura del ente rector del fútbol chileno sobre la influencia del representante Fernando Felicevich en Club Deportes La Serena.

Karmy señaló en nuestro programa que: "Es un tema complejo, lo hemos venido viendo en los últimos años. Se ha ido regulando cada vez más. El tema de La Serena, como lo han descrito el presidente de La Serena (Cristián Contador) y el propio Fernando Felicevich, es que es asesor, muy amigo y relacionado con Deportes La Serena".

"Según los controles que tenemos nosotros, él no es dueño del club. Es un representante muy importante, no solo en La Serena, sino que en varios clubes de Chile y efectivamente va a tener un rol de asesor, lo que es muy amplio. Si La Serena quiere darle más potestad y quiere asesorarse en varios temas con la misma persona, es decisión particular del club, no hay nada ilegal".

