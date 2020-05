Felipe Seymour: Después del retiro me gustaría ser presidente de la ANFP

El jugador de Unión La Calera Felipe Seymour se refirió a las proyecciones que tiene en mente para cuando decida retirarse del fútbol. Entre otras cosas, el volante de los "Cementeros" confesó que le gustaría llegar a ser el presidente de la ANFP.

En diálogo con el CDF, el ex Universidad de Chile señaló que: "Quiero seguir ligado al fútbol después del retiro, pero fuera de la cancha. Me gustaría mucho ser director deportivo en algún equipo del extranjero, también trabajar en alguna agencia de representantes. Y quien sabe, me gustaría llegar a ser presidente de la ANFP".

"Me llama mucho la atención el poder ayudar desde la experiencia y traspasar todo ese conocimiento desde una mirada más de arriba. A veces los clubes o jugadores no saben como desarrollarse en distintas áreas y es importante poder aportar en ese aspecto", agregó.

Por otro lado, el mediocampista habló sobre el presente del cuadro calerano, afirmando que: "Como club estábamos pasando por un muy buen momento y esta para nos perjudica. De todas formas por la situación que estamos pasando hay que tomar conciencia y dejar de lado las ganas de volver a jugar".

"Hay mucha gente que aún no le toma el peso a la situación, otra que la está pasando muy mal, y por eso mismo como jugadores vamos a tener que respetar los protocolos y los tiempos. Antes de volver con el primer partido tendremos que tener un proceso de adaptación importante", recalcó.