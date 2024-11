Harold Mayne-Nicholls lamentó las denuncias en los escritorios de la ANFP: “Eso no ayuda al fútbol”

El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Harold Mayne-Nicholls tuvo palabras para lo que fue uno de los temas que tiene al rojo vivo el término del Campeonato Nacional 2024 y que tiene a Colo Colo y Universidad de Chile enfrentados dentro y fuera de la cancha, en los escritorios de la ANFP.

El exdirigente, en conversación con en el Diario La Tercera, dio a conocer su postura sobre la denuncia realizada por el elenco azul ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y en la que busca la pérdida de puntos por, a juicio de los estudiantiles, un eventual desacato del técnico Jorge Almirón en el partido dónde el DT estaba suspendido y los albos se impusieron en Talcahuano.

Para Mayne-Nicholls hay que modificar el reglamento

Mayne-Nicholls indicó que el reglamento está muy mal hecho y se deben modificar las medidas para buscar solucionar este tipo de inconvenientes que solo manchan la actividad.

“Siento que por algo los europeos nos llevan ventaja en la organización del fútbol, no en el fútbol. Si tu eres entrenador, te comportaste mal, te suspendieron, no puedes ir al estadio y se acabó el problema. Y si tu quieres dar instrucciones, llama por teléfono en el entretiempo, pero él lo está viendo en una dimensión acotada. No está viendo todo lo que pasa. En Europa por algo está prohibido, ni siquiera puede acercarse al camarín, en algunas partes ni siquiera puede concentrarse con los jugadores. O sea, realmente está sancionado”, dijo el extimonel del fútbol nacional.

“Entonces cuando tú tienes una norma como esta, abierta que si te identifican haciendo algo, te sancionan, entra en esta problemática. Que vayan los jugadores cuando están suspendidos no es problema. Todo el resto si está suspendido no se puede acercar al estadio, se acabó y si quieren más dura la norma: tampoco puede concentrarse y viajar con el equipo”, agregó.

Dentro de sus propuestas para terminar con este tipo de polémicas es imponer fuertes castigos económicos a los clubes o personakes involucrados.

“A mi me llama poderosamente la atención, no este único caso de la U contra Colo Colo, Huachipato y todo eso, sino que la cantidad de casos que revisa en el año el Tribunal de Penalidades de la ANFP pidiendo la sanción de puntos. Deben ser unos 15 casos al año, fácil. Y eso distorsiona el campeonato, el juego. Una falta administrativa y te la sancionan con puntos. Yo creo que eso no ayuda a fortalecer la imagen que hay del fútbol. Está bien, encuentro que tienen toda la razón, la sanción si es que no pagan los salarios. Esa no la tocaría, pero en las otras pon una multa de 1.500 UF inapelables y les va a doler eso mucho más que los tres puntos, porque nadie tiene 60 millones para darse un gustito”, declaró.

“Yo diría que todas las faltas del escritorio debieron ser punibles administrativamente, con multas que te duela en el alma, cosa que no la cometa, salvo aquella dónde realmente lograste ventaja deportiva. Pero no se me ocurre ninguna”, puntualizó.