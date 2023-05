Mayne-Nicholls y fin de alianza de Coca Cola con La Roja: Es un quiebre extraño y difícil de entender

Durante las últimas horas se conoció el fin del vínculo de uno de los patrocinadores más emblemáticos de la selección chilena. Coca Cola puso término a la relación comercial que sostuvo por años con la ANFP, y fue un expresidente del organismo rector del fútbol nacional, Harold Mayne-Nicholls, el que expresó su decepción por este hecho.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, el otrora mandamás de la entidad comentó que: "Me sorprendió porque era una alianza indestructible. Segundo, que Coca Cola haya decidido no seguir con la selección, y tercer lamento muchísimo porque refleja alguna situación que no debe ser del gusto de la empresa que apoyó a la Roja de manera irrestricta".

"Me tocó negociar muchas veces con Coca Cola y siempre decían que, pasara lo que pasara, iban a estar siempre con la selección. Se acabó y eso es muy doloroso", reflexionó.

Del mismo modo, Mayne-Nicholls señaló que le parece extraño este fin del vínculo ya que: "Coca Cola se sentía identificado con el color rojo, igual que la selección. Era una alianza y tenía un beneficio que siempre les gustó. Siempre las negociaciones las hice yo o la ANFP, ahora se terceriza esos beneficios y eso no es respetar la lógica de las alianzas".

"Siento que hay un quiebre extraño y difícil de entender, al menos para mí, que estuve metido. Coca Cola y la selección parecía ser para siempre. Es como imaginarse a Adidas sin la selección alemana", sentenció.