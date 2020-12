Milad respondió a Antillo: Fue una declaración desafortunada, no ha analizado la situación

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reaccionó luego de los dichos del timonel de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, quien además fue su contendor por el cargo de mandamás del fútbol chileno y que acusó un "salvataje" a favor de Colo Colo por la suspensión de sus partidos ante Unión La Calera y Coquimbo Unido.

"Encuentro que es una declaración desafortunada, donde no ha analizado la situación", expresó en diálogo Al Aire Libre en Cooperativa.

"Si el partido con La Calera no se hubiese suspendido, se habría considerado que estamos ayudando a Colo Colo porque el plantel sale de cuarentena el jueves y al jugar el sábad sería un atentado a la integridad física", argumentó.

"No es una ayuda a nadie, sino que es tener objetividad y fair play. Creo que se equivocó, no tuvo todos los antecedentes para una declaración muy apresurada, las puertas están abierta para cualquier duda, para aclarar o enviar la información correspondiente; nosotros nos basamos en fundamentaciones médicas, de las Seremias que han sido el criterio uniforme en la suspensión", continuó.

"Colo Colo nunca había estado tanto tiempo como colista, esto hace que los clubes que están en similar situación estén sensibles a cualquier situación que uno diga o haga con respecto a eso", manifestó Milad.

Según el dirigente máximo del fútbol chileno, "hemos mantenido objetividad en las decisiones, todas han sido respaldadas por la autoridad sanitaria, estamos supeditados a ellos y en los procesos y protocolos que exigen cumplir, pero no ha habido una tendencia significativa a beneficiar a uno u otro. Las elecciones ya se acabaron, acá no hay gente que votó o no por mí, hemos tenido trato uniforme con todos los clubes y así va a seguir hasta el fin del campeonto".

Para terminar, Milad explicó la suspensión del partido de Colo Colo ante Coquimbo por la participación del cuadro aurinegro en Copa Sudamericana: "Es una solicitud de Coquimbo por eñ artículo 22 que están en su derecho de solicitar suspensiones cuando ven que las capacidades pueden ser mermadas para tener un buen desempeño en un campeonato internacional, lo dicen las bases, está en su derecho".