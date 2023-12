Milad y La Roja: Quinteros no está en la lista inicial, pero no lo hemos descartado tampoco

Luego de entregar la Copa Chile en Iquique al campeón Colo Colo, Pablo Milad habló con la presna y se refirió a la búsqueda del nuevo DT para La Roja, donde dejó abierta la puerta a Gustavo Quinteros, quien aún no define si seguirá en el "Cacique" o tomará nuevos rumbos.

"No tenemos dentro de la nómina a Gustavo Quinteros, pero no lo hemos descartado tampoco. Estamos dispuestos a conversar con todos. No está en la nómina inicial, pero tenemos una reunión que se van a incorporar nuevos técnicos a la evaluación", dijo en el Estadio Tierra de Campeones.

Sobre las versiones sobre acercamientos con Ricardo Gareca, Milad dijo que "es uno de los candidatos por los pergaminos, por la experiencia en Clasificatorias y de conocimiento del fútbol sudamericano. También hay técnicos chilenos, no hemos descartado a nadie".

"Los plazos están establecidos. Estamos trabajando sin prisas, pero sin pausas. Eso significa que ya vamos a empezar las entrevistas con los técnicos que están preseleccionados. Todavía no hay una terna, son un número significativo de técnicos de buen nivel, han tenido muy buenos resultados", indicó el directivo.

"Dentro de ellos están los técnicos que han tenido selecciones. Eso es importante también desde el punto de vista de la experiencia", sumó.

Por otro lado, tuvo palabras sobre el proyecto para implementar un tercer torneo en Chile y dijo que "existen dos opciones para ver si iniciamos este año o el próximo. Hay que considererar que hay tres semanas de vacaciones para los jugadores que son irrenunciables y después hay que hacer pretemporada".

"Los tiempos están muy justos, pero lo vamos a plantear dentro del Consejo para tomar una decisión definitiva", añadió.