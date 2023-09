Ministro (s) de Justicia y casas de apuestas: Acá no hay un vacío como se ha intentado señalar

Jaime Gajardo, ministro subrogante de Justicia, aseguró que en el tema de las casas de apuestas relacionadas con el fútbol no hay ningún vacío legal y argumentó que el "raciocinio" del Ministerio coincide con el de la Corte Suprema y el del Servicio de Impuestos Internos por cuanto estas actividades están prohibidas en nuestro país.

"El raciocinio que nosotros hicimos y que coincide con el que hizo la Superintendencia de Casinos y Juego, con el SII y de otras instituciones públicas es el siguiente: la Constitución establece que estas actividades se deben regular por ley, por lo cual se encuentran prohibidas a menos que una ley las regule. Luego, todas las casas de apuestas requieren de una ley que las habilite a actuar, y es el mismo raciocinio que sigue la Corte Suprema, que es más categórica porque dice que las casas de apuesta no pueden operar, las deudas contraídas tienen un objeto ilícito. Es decir, acá no hay un vacío como se ha intentado señalar", dijo Gajardo en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Gajardo, subsecretario de Justicia, contó que "iniciamos un procedimiento de fiscalización conforme a las atribuciones que tiene la subsecretaría a raíz de una solicitud que hicieron diputados y diputadas en agosto del año pasado, y esta instrucción la comunicamos a la ANFP el 1 de septiembre y en esta instrucción le señalamos que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, las casa de apuestas en línea tiene un objeto ilícito, de hecho se encuentran expresamente prohibidas".

"Para que alguna casa de apuesta pueda funcionar requiere una autorización legal tal como la hacen la Polla o Teletrak, y esas casas de apuestas no tienen esa autorización legal. Por ello en el uso de nuestras facultades le dimos 30 días hábiles para que ellos dejen sin efecto el contrato, y en segundo lugar, que le informen a sus asociados que tienen también que cancelar los contratos y tomar las medidas para que los asociados no suscriban este tipo de contrato, que están prohibidos en nuestra legislación", añadió.

El abogado se refirió también a los pasos que ha seguido la ANFP y a la posibilidad de que la Asociación no siga con el instructivo emitido.

"Es relevante que la opinión publica sepa que si bien la ANFP tiene recursos administrativos para posponer la medida, no hizo nada y nos enteramos que presentaron una recurso de protección. La Corte Suprema ha sido muy categórica en que no existe un vacío, y que eventualmente puede haber un ilícito penal y que si quieren funcionar en nuestro país requieren de una ley, y efectivamente se está discutiendo en el Congreso, pero mientras esa discusión no se cristalice en ley, estas casas de apuestas se encuentran actuando contrario a nuestro ordenamiento jurídico", comentó.

"El plazo vence a mediados de octubre, porque son días hábiles, y esperamos que en este evento cumplan con las instrucciones, y la instrucción es muy clara. Si ellos no cumplen en los 30 días, nosotros emitimos un oficio que nos den cuenta del cumplimiento de la instrucción. Y si eso no lo realizan, por expreso mandato del artículo 557 y 559 del Código Civil, el no cumplimiento de las instrucciones que emita el Ministerio de Justicia ante un proceso de fiscalización se mira como una falta grave a los estatutos y habilita al Ministerio solicitar al Consejo de Defensa del Estado la disolución de esa persona jurídica. Yo diría, esperamos que cumplan, que cumplan dentro de los plazos y los pasos siguientes los evaluaremos conforme a que lo vaya a ocurriendo", finalizó.