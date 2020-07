Pablo Milad, el ex Intendente de la Región del Maule que llegó a la presidencia de la ANFP

Pablo Milad se impuso este jueves a Lorenzo Antillo en las elecciones para definir al sucesor de Sebastián Moreno en la ANFP, en una candidatura que comenzó en junio luego que renunciara a su cargo como Intendente de la Región del Maule.

El otrora timonel de Curicó Unido fue contactado por Felipe Muñoz, presidente de Rangers, para liderar el proyecto, el cual aceptó tras asegurarse el apoyo de los tres clubes grandes para llegar a la testera del ente rector.

Milad ya se había postulado para ser la cabeza del organismo regidor del balompié nacional el año 2016, en donde perdió frente a Arturo Salah.

Bajo su mandato, los "torteros" lograron el ascenso a la Primera B el año 2005 y después en 2008 logró que los "albirrojos" por primera vez llegaran a la división de honor, instancia donde nuevamente volvieron en 2017.

Su candidatura estuvo rodeada de polémica debido a sus vínculos con Sergio Jadue, luego que El Mercurio revelara conversaciones por Whatsapp entre ambos que datan de 2016 y en donde se trataban de "primos".

Sobre esto, Milad explicó que "nos tratábamos de primos por ser los dos de origen árabe. En la época en que Jadue se fue a Estados Unidos seguía escribiéndole a todos los dirigentes, incluido yo, y esos son los chats que hoy filtran para intentar desprestigiarme".

"Aún no se sabía de la investigación del FBI y nos engañaba a todos; nos juró que era inocente, con lágrimas, y cometí el error de creerle", afirmó esa vez.

Su programa tiene como principales propuestas reducir el número de gerencias de la ANFP, mejorar el sistema de torneos y potenciar el desarrollo de las selecciones nacionales.

En su gobierno, el otrora Intendente estará acompañado en la directiva por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Iquique), Raúl Jofré (ex director de Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Puerto Montt).