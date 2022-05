Pablo Milad hizo una revelación sobre el VAR: La línea del off-side se tira con un mouse

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), reconoció las "falencias tecnológicas" del VAR, sobre todo en polémicas originadas por posiciones de adelanto, las que se definen "según el pulso del árbitro".

"El VAR tiene muchas falencias tecnológicas. No es un aparato fidedigno en un cien por ciento en la apreciación de la gente con la objetividad. La línea del off-side se tira con un mouse, según el pulso del árbitro. El sistema viene con las líneas verticales, las de colores, no viene con las que se trazan. El sistema tiene ese vacío que no trae todo el aparato completo", dijo en conversación con Televisión Universidad de Concepción.

Dichas situaciones han generado polémicas en el último tiempo. La última, en la reciente derrota de Universidad de Chile a manos de Everton, donde la parcialidad "azul" reclamó por un gol anulado tras un milimétrico fuera de juego que se definió luego de trazar la línea.

Al mismo tiempo, Milad anunció que implementarán un sistema de señal de ingreso al balón con el objetivo de eliminar los goles "fantasmas".

"Estamos viendo lo antes posible poner un sistema digital de señal de ingreso de la pelota, donde cuando pase la raya le vibre la pulsera al árbitro y significa que es gol", aseguró Milad.

Finalmente, afirmó que es complicado implementar el sistema en el Ascenso, aunque aseguró que trabajan en una "central de VAR, que no requiere de móviles y podría empezar con un plan común con la Primera B".

"Es difícil implementarlo en la Primera B, en las líneas internacionales principalmente está en la Primera División. En las liguillas finales hemos implementado le VAR para tener un soporte de transparencia", sentenció.