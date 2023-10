Subsecretario de Justicia: Esperamos que la ANFP cumpla las instrucciones que le dimos

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible el recurso de protección con que la ANFP pretendía anular la orden de finiquitar en 30 días su vínculo comercial con la casa de apuestas Betsson, y aseguró que esperan que el organismo rector del fútbol profesional cumpla con las instrucciones entregadas por el Ministerio.

"La Corte de Apelaciones dice que el recurso de protección no es la vía idónea, recogiendo una larga jurisprudencia de la Corte, y sobre el fondo dice que ya existe una resolución de la Corte Suprema. Tanto esta subsecretaría, como la Superintendencia de Casinos, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones declarando inadmisible el recurso de protección, han sido bastante claras y coincidentes en señalar que para operar, las casas de apuestas on line requieren habilitación legal. Como no la tienen, su actividad comercial no es lícita", expresó en entrevista con El Mercurio.

"Una persona jurídica no puede contratar con ellos. Con ese razonamiento esperamos que ANFP cumpla las instrucciones que le dimos", añadió antes de explicar los pasos a seguir.

"Nuestra instrucción busca que corrijan la falta. Nuestros procesos por regla general, a menos que se trate de una falta grave gravísima y no haya forma de corregir, se emiten instrucciones con plazo, y una vez que se cumpla plazo, se revisa si cumplen y en qué grado. Si no hay ninguna voluntad de cumplir ejercemos la facultad de pedir la disolución", expresó.

Respecto a los clubes que también tienen vínculo con las casas de apuesta, Gajardo expresó que "La ANFP debe entregarnos un informe con la naturaleza jurídica de sus socios, que son los clubes. No tenemos clara la naturaleza jurídica de cada uno de ellos, si es Sociedad Anónima, SADP, corporación u otra, pues cada cual tiene distintos órganos fiscalizadores. Pero además le decimos a la ANFP que le informe a sus socios que las casas de apuestas on line no pueden operar porque no tienen habilitación legal y que, en caso de que tengan contratos con esas casas, los dejen sin efecto".