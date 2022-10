Alcalde de Antofagasta desmintió acuerdo con la ANFP y denunció amenaza a funcionaria municipal

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se refirió al suspendido encuentro entre el equipo de su ciudad y Palestino por el Campeonato Nacional, debido a un conflicto de la Municipalidad con el club, alegando además amenazas de la ANFP.

En diálogo con Radio Sol expresó: "Leí el comunicado (de la ANFP). Soy el alcalde y es mi trabajo estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Ayer me llamó el presidente de la ANFP (Pablo Milad) y me dijo que si el CDA (Deportes Antofagasta) no jugaba hoy, iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no".

"Después dijo que habían hablado con los atletas (en una actividad que coincidió en el Estadio "Calco y Bascuñán" con el partido) y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije: "Qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico", los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver e, incluso, la directora me dijo que la amenazaron y ahí yo dije: "Cortamos toda relación", añadió.

"Uno siempre confía en las personas, por ejemplo, yo creí en (Manuel) Donoso (Gerente General del CDA) cuando me dijo: "El miércoles vamos a la notaría y reconoceremos la deuda, vamos a sacar las cosas del gimnasia y la lavandería", yo confié", cerró.

La ANFP aseguró que tenía un acuerdo con la Municipalidad de Antofagasta para llevar a cabo el partido. No obstante, desde el club también culpan al ente rector del fútbol chileno.