ANFP le respondió a Antofagasta y aseguró que querella no procede

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) salió al paso de la querella criminal que interpuso en su contra Deportes Antofagasta por el no pago de US$ 3,2 millones correspondientes a la cuota que debía recibir esa institución por la venta del Canal del Fútbol (CDF) y sostienen que el origen tiene que ver con el monto a cancelar.

"La raíz del conflicto tiene que ver con el monto que según ese club (Antofagasta) le debe entregar la asociación versus el monto que la asociación entiende le debe reponer a ese club. Es eso, y no que la ANFP no tenga los recursos o no quiera pagar", dijo una fuente a El Mercurio.

Desde la sede de Quilín explicaron que "cuando se vendió el CDF, a todos los clubes se les entregó un monto similar: US$ 3,1 millones. Como Antofagasta estaba en un litigio para determinar quién era el dueño del club, se ordenó no entregarle la plata, porque no se sabía a quién había que pasársela".

"Ahora, hace poco, se resolvió judicialmente quiénes eran los propietarios (el grupo que encabeza el actual timonel Jorge Sánchez). Por lo tanto, ese monto retenido hay que entregárselo a Antofagasta. El punto es que ellos dicen que hay que entregarles US$ 3,2 millones, pero en esa época la ANFP recibió esos tres millones cien mil dólares en pesos chilenos. Y cuando el dólar estaba a poco más de 600 pesos, no a los más de $810 de ahora; por lo tanto recibimos, por acuerdo con el comprador del CDF, 1.800 millones en moneda nacional para cada club, y Antofagasta pide 3,2 millones de dólares al valor de hoy, lo que implicaría pagar $2 mil 602 millones 336 mil pesos. No corresponde que nos vengan a cobrar en dólares cuando la ANFP recibió esa plata en pesos", expuso una fuente ejecutiva de la asociación.

"No tiene sentido hablar de dólares y menos de unidades de fomento, como también se lee en la querella del club", añadió.

"La información que manejamos es que la ANFP utilizó los US$ 3.200.000 del club y hoy no los tiene", reiteró Alejandro Alegría, abogado del club, quien aseguró que los argumentos de la Asociación "no corresponden".