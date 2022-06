Antofagasta se querelló contra la ANFP por apropiación indebida de fondos

Un nuevo golpe recibió la sacudida directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) luego de que Deportes Antofagasta se querellara contra el ente rector por apropiación indebida de fondos.

De acuerdo a lo publicado este jueves por El Mercurio, en Quilín al cuadro nortino no se le pagaron los 3,2 millones de dólares correspondientes a la venta del Canal de Fútbol.

"Interponemos querella criminal en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), representada legalmente por su presidente Pablo Milad y en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de los hechos que presentan las características del delito de administración desleal y/o apropiación indebida... Según se desprende de los Estados Financieros y Balances de la ANFP, durante los períodos 2019 a 2021, la ANFP utilizó para beneficio propio los montos retenidos, y a mayo de 2022 no cuenta con ellos", dice el escrito de 18 páginas.

Alejandro Alegría, abogado de la institución, explicó los alcances de la demanda: "Con la querella el CDA busca que la fiscalía investigue y aclare la responsabilidad penal de la ANFP y de las personas naturales que integrando su directorio o ejerciendo funciones dentro de la asociación intervinieron en la distracción de aproximadamente US$ 3.200.000 de mi representada. Que la ANFP actualmente no cuente con aquellos fondos resulta lamentable y evidencia la consumación del delito que con esta querella se le imputa", expresó.

"Acá tuvo lugar un delito de administración desleal y/o apropiación indebida, en que la ANFP infringió su deber de resguardo de los dineros que le correspondían a Club Deportes Antofagasta por la venta del CDF y de los cuales era depositaria, por cuanto no solamente omitió tomar medidas que permitieran asegurar la devolución de aquellos fondos, sino que actuando contra el fin determinado por el titular de los dineros, dispuso de su totalidad con el fin de extinguir obligaciones que eran propias de la ANFP y ajenas al CDA. Luego, y una vez que el CDA le solicita la entrega de los fondos, la asociación no puede acceder, en la medida que según lo informado, ya no cuenta con ellos", añadió.