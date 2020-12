Héctor Almandoz admitió que la derrota ante Colo Colo fue un "punto de quiebre" en Antofagasta

El técnico Héctor Almandoz habló sobre desvinculación de Deportes Antofagasta y admitió que la derrota con Colo Colo, el pasado 10 de noviembre, fue el punto con el que comenzó la crisis del elenco "puma".

"¿Un punto de quiebre? Si, lo fue. Es una realidad, dimos muchas vueltas por ese partido. No es excusa perder. Lo único que pretendía que no fuéramos los perjudicados. No tiene nada que ver el resultado, pero fue el eslabón donde iniciamos este bajón anímico. Queríamos ir mejorando cada partido. Pero fue el partido donde empezamos a tener dificultades", aseguró el argentino al CDF.

Almandoz evitó profundizar sobre su decisión de dar un paso al costado y sólo tuvo elogios para su plantel.

"Es un equipo competitivo, parejo, y trabaja siempre de la misma manera. Son decisiones que se toman y me parece que esto era lo mejor. Se respeta el trabajo nuestro y yo respeto a la institución", declaró.

"No hay reproche hacia nadie, y llegamos al acuerdo que esto era lo mejor en este momento. Si fue acertado, nadie lo sabe", añadió.

Finalmente, remarcó que "Antofagasta tiene un plantel que tiene para seguir siendo protagonista y dar pelea".