La queja de "Mono" Sánchez: Nadie me advirtió que no tomara agua de la llave en Antofagasta

El destacado portero nacional Diego Sánchez, flamante refuerzo de Deportes Antofagasta, realizó una particular queja en redes sociales, en medio de la adaptación en sus primeros días en la ciudad nortina.

El "Mono", quien sufrió problemas estomacales, expresó en una historia de Instagram: "Teniendo amigos que jugaron en Antofagasta, ni uno de los we... me advirtió que NO tomara agua de la llave".

Antofagasta debuta la próxima semana en el Campeonato Nacional 2022 frente a Cobresal en el Estadio "Calvo y Bascuñán".