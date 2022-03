Pedro Reyes inicia su camino como DT: Mi sueño es entrenar a Deportes Antofagasta

Luego de 12 años siendo el escudero del técnico José Luis Sierra en variados equipos, el ex defensor de la selección chilena Pedro Reyes quiere iniciar su camino propio como entrenador y ya habla de un objetivo: dirigir a Deportes Antofagasta.

"Claro (que me siento capacitado). No era el que tomaba la última decisión, pero pera parte de los trabajos. Tengo ya de ayudante a Juan Pablo Toro, y un PF conversado. Llevo ocho meses sin trabajar, estoy esperando la posibilidad. Llevo 12 años dirigiendo", explicó Reyes en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Mi sueño es dirigir a Antofagasta, soy antofagastino. Nací futbolísticamente ahí, me retiré e hice mi despedida allá. Ojalá me vaya bien", añadió antes de referirse a un polémico hecho que vivió con Humberto Suazo mientras él y el 'Coto' estaban en Colo Colo.

"Fue una situación complicada para él, porque en ese momento era cuestionado. Pero esto empieza antes. El 'Coto' lo tenía considerado, pero él no quería seguir en Colo Colo. Decía que no jugábamos con un 9 y nos dijo que quería volver a México. A la semana siguiente, llegó diciendo que se iba a quedar. Cuando pasa esto, con nosotros estaba jugando. Desde que estuvo disponible, él jugó hizo goles. Recuerdo que el 'Coto' lo cambió, y él se calentó. En camarines el Coto dijo que había cosas que hablar con él para arreglar las cosas, pero Humberto no quiso", contó.