Ausencia de árbitros en partidos del fútbol femenino se debió a protesta contra la ANFP

El Torneo de Ascenso del fútbol femenino chileno vivió una lamentable situación hace pocos días ante la ausencia de árbitros que obligó a la suspensión de uno de los partidos, hecho del que se pudo conocer que hubo intencionalidad en modo de protesta de parte del colegio regional de Osorno contra la ANFP.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio este miércoles, el que no hayan llegado los jueces al encuentro entre Deportes Temuco y Ñublense o que solo el árbitro central se presentara en el cruce de Puerto Montt y Santiago Morning fue algo premeditado.

En diálogo con el citado medio, fue el encargado del colegio regional de Osorno Sergio Pinela el que explicó lo sucedido. "Yo no les avisé a los árbitros que tenían que ir a Temuco, y en el caso de Puerto Montt estaba designado un juez de Santiago que viajó, yo debía nombrar a los asistentes y tampoco lo hice", reveló.

"No me han echado ni he renunciado, pero ya me quitaron el acceso a la plataforma para realizar las nominaciones", detalló.

Pinela explicó que este actuar se debe a la molestia por la licitación que ya puso en marcha la ANFP para renovar la base arbitral que estará a cargo del Fútbol Joven y el femenino, algo que aseguró va en fin de favorecer a la empresa del exárbitro Claudio Fuenzalida, supuestamaente quien mantiene un estrecho vínculo con personeros de la comisión que comanda Roberto Tobar.

"Hace cuatro años que venimos pidiendo un reajuste a nuestros viáticos, lo que estaba conversado y acordado con la comisión anterior, a cargo de Jorge Díaz. Nos hemos comunicado con Tobar y nunca nos ha respondido. El nos utilizó, nos dijo que iba a haber mejoras pero en realidad nunca nos tuvo contemplado en su proyecto", manifestó Pinela.