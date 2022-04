Baquedano: Gilabert no puede seguir dirigiendo, no es víctima, es parte de una situación corrupta

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, comentó largo y tendido la crisis del arbitraje tras el paro y el posterior despido de Javier Castrilli y su Comisión de réferis durante la semana que se va.

Baquedano expresó en Al Aire Libre en Cooperativa que "Francisco Gilabert no puede seguir dirigiendo. No puede haber un árbitro que no sepa definir en situaciones de presión. El no es una víctima, es parte de una situación corrupta que ocurrió. No estoy diciendo que sea corrupto, sino que no tuvo la capacidad de decidir en esa situación. Y si había algún problema debió conversarlo con sus jefes directos, que en este caso era el señor Castrilli".

"También hubo un error en planteárselo a un periodista deportivo. Además, se trata de un tema muy extemporáneo, ya que sucedió hace más de 60 días", añadió el dirigente de los hispanos.

Además, señaló que "Castrilli está bien despedido. Era muy irregular despedir más de 10 árbitros en la octava fecha del Campeonato Nacional y dejar en vilo la continuación de la competencia. Nunca se supo cuáles eran las irregularidades de los jueces. Ahora, por algo fue, y estos árbitros deben ser investigados".

Por otra parte dijo: "Ahora está el tema de las apuestas, que genera un marco de dudas. No sé bien cómo funciona el tema. Nosotros teníamos contrato con una de ella y no renovamos. Hoy en día se puede apostar por todo y no sabemos si hay intereses".

Finalmente, reconoció indisciplina en medio de la Copa Sudamericana en Antofagasta: "Hubo y se realizaron sanciones importantes. Los muchachos reconocieron con hidalguía, pero no vamos a hacer públicos los castigos, ni los nombres", cerró.