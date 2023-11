Cindy Nahuelcoy dejó en duda su continuidad en el arbitraje: "No sé si quiero seguir en esto"

La árbitra nacional Cindy Nahuelcoy, quien está cumpliendo un castigo de 30 fechas por una denuncia contra Julio Bascuñán, habló sobre su situación actual y sembró incertidumbre sobre su continuidad en el referato nacional.

En el programa "Podemos Hablar" en Chilevisión, Nahuelcoy se refirió a la denuncia contra Bascuñán, por favorecer en las nominaciones a Leslie Vásquez, supuestamente su pareja sentimental.

"Salí castigada por la ANFP porque no pudieron comprobar que eso fuera real. Llegamos donde nuestro jefe (Roberto Tobar) para comentar esta situación, él nos dice a nosotras 'hagan la denuncia, yo igual he escuchado cosas, he visto cosas'. Él nos incita a hacer toda esta situación y resulta que después cuando se sabe, él dice 'no, fueron ellas', y él nunca asume que él estaba también en todo esto. Se lava las manos con nosotras. Al final nos culpan a nosotras y a él no lo culpan de nada", lanzó Nahuelcoy.

Del mismo modo, aseguró que no lleva la cuenta de las fechas que ya ha cumplido del castigo.

"Lo que menos me importa hoy día es cuántas fechas me van a castigar. No sé si quiero seguir en esto. Creo que ha sido un tema súper duro para mí, doloroso. La verdad es que hoy me estoy preocupando más de lo personal que de lo laboral", aseveró.

"Había veces que no quería vivir, se me nubló todo, porque yo soy deportista, mi dolor interno fue demasiado grande. Hoy en día yo me quiero preocupar de mi salud mental, no quiero volver a sentir esa sensación de no querer vivir... por un trabajo, algo laboral", sentenció.