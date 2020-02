Enrique Osses defendió al VAR: Es mejor agregar tiempo al partido y hacer justicia

El presidente de la comisión de árbitros, Enrique Osses, valoró positivamente el uso del VAR en las primeras fechas del Campeonato Nacional 2020, pese a las polémicas y defendió el tiempo extra que se debe agregar a los encuentros, aunque reconoció que deben trabajar en disminuirlo.

"El fútbol cambio. Las principales ligas del mundo ocupan esta tecnología y en ellas se juega entre 95 y 100 minutos, son cosas que van de la mano", apuntó el ex juez nacional desde la ANFP.

"El VAR requiere su tiempo para realizar ciertas revisiones, que esperamos sean las menos posibles por partido, pero cuando ocurre será para hacer justicia. Es mejor agregarle tiempo al partido y hacer justicia a no hacerla y que se jueguen solo 90 minutos", agregó.

Ante esto, Osses aseguró que "los clubes tienen que acostumbrarse, creo que lo están haciendo. Los jugadores prefieren la justicia a jugar menos minutos".

Respecto al excesivo tiempo que se ha tomado en algunas decisiones, apuntó: "No tengo problemas en decir que en algunas revisiones nos hemos demorado más de la cuenta y no por qué la tecnología sea mala, sino por qué las personas que la utilizan no han tenido la expertiz para sacar las jugadas en el menor tiempo posible".

Sin embargo, agregó que "haciendo esa autocrítica, el resultado final, que es lo más importante, se ha hecho correctamente. Eso es lo fundamental y lo que nos debe mover, hemos hecho lo correcto, con justicia deportiva, en un tiempo que debe ser menor".