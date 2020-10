Enrique Osses y el penal del Uruguay- Chile: La decisión del árbitro fue ajustada

El ex referí internacional y hasta hace pocos meses jefe de la comisión de árbitros de la ANFP Enrique Osses analizó variados temas en entrevista con un matutino y aseguró que le parece correcto que Eber Aquino no haya sancionado penal a favor de Chile en el duelo clasificatorio ante Uruguay.

"Sé que no es popular lo que voy a decir, pero la decisión del árbitro paraguayo fue ajustada, y también lo que le informaron del VAR. No fue penal", dijo Osses al diario El Mercurio.

"No me parece. Es una mano en posición natural sin ocupar espacio adicional", añadió el ex referí, quien además defendió el sistema de videoarbitraje.

"No estoy de acuerdo con los que dicen que el VAR ha generado más injusticia. Lo que sí creo que es que se ha trasladado las polémicas al más mínimo detalle. Siendo perfectible, ha generado más justicia", complementó.

Y en su calidad de ex jefe de la comisión de árbitros de la ANFP, Osses analizó la llegada de su reemplazante, Jorge Osorio y en específico de Manuel Rodríguez, quien ha sido cuestionado por sus pares debido a un conflicto generado en el sindicato.

"Jorge Osorio trabajó conmigo. Lo invité para que se integrara al proyecto VAR y para un rol en el INAF. Pero más que él, es la gente con la que llega", dijo.

"Me refiero al señor Manuel Rodríguez González, un ex asistente internacional. Mire, justo cuando se produce mi salida había un conflicto importante, con acusaciones de poca transparencia en el uso de recursos de parte de los árbitros hacia el directorio de su sindicato, presidido por Johnny Harasic. Se trata de un conflicto que entiendo está en la Inspección del Trabajo, con denuncias serias, graves. Y el señor Rodríguez ha sido el asesor jurídico del directorio del sindicato en todo este tiempo. O sea es la contraparte en el conflicto con los árbitros, que ahora tendrá que dirigir, evaluar y designar", añadió.

"El presidente del fútbol (Milad) y el de la comisión (Jorge Osorio) estaban informados de esto, y es inexplicable que habiendo tanta gente con las mismas o mejores capacidades que Rodríguez elijan a una persona que genera tanto anticuerpos", complementó.