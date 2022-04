Hombre clave en el Huachipato-Copiapó: No hubo nada; ni intervención ni intermediación

Un nuevo capítulo sumó la polémica generada por el árbitro Francisco Gilabert en torno al partido entre Huachipato y Deportes Copiapó por la liguilla de promoción luego de que este lunes se publicara una entrevista a Mario Vargas, quality manager de aquel duelo, y quien es sindicado por el juez como el que recibió el llamado desde Santiago para cambiar un fallo.

"Acabo de hacer una declaración al oficial de cumplimiento. Querían conocer mi versión y contrastarla con lo del VOR. No sé quiénes serán todos los involucrados, pero yo he declarado. Todo el mundo ha declarado. Partiendo por don Javier", explicó Vargas a La Tercera.

Respecto a lo vivido ese día, Vargas es categórico y aseguró que no hubo llamados.

"Ninguna me gusta, porque no hubo nada. Ni intervención ni intermediación. Lo demás sería inventarle algo, pero no me caracterizo por eso", expresó.

"Llevo 40 años. Partí en 1983 y jamás me había visto involucrado en una cuestión de este tipo y por una cuestión tan nefasta", complementó.

"Solo me estoy asesorando por mí. No veo por qué tengo que asesorarme. No se me ha pasado ni por la mente. Me declaro inocente en el sentido de no pensar más allá. Estoy tranquilo", reforzó.