Iván Guerrero: Algunos árbitros han olvidado que la simulación es una conducta incorrecta

Iván Guerrero, ex árbitro nacional con categoría FIFA, ex miembro de la Comisión de Arbitraje del fútbol chileno y mejor juez de 1994, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la decisión de Javier Castrilli de emplazar a los colegiados nacionales a ser más severos con los jugadores que simulan.

"Creo que el correo que manda Javier Castrilli es un recordatorio, no lo tomo como una amenaza. A mi me parece que los árbitros, algunos, no todos, han olvidado que la simulación es una conducta incorrecta y por lo tanto debe ser sancionada con amarilla y con tiro libre indirecto, eso ha sido siempre está en las reglas claramente estipulado", deslizó el ex juez.



"Me parece que está pasando con algunas personas que están haciendo vista gorda a esta situación, entonces eso hay que recordárselos y que lo cumplan", agregó Guerrero.

Respecto a la colabaración de los jugadores, expuso que "está el tema de la exacerbación o exagerar algunas situaciones que se producen en el campo de juego, de pequeñas faltas, faltitas o faltas que se agrandan con darse vueltas con hacer show y otras en que no hay tanta exacerbación de falta".



"Nosotros los árbitros no somos médicos, tenemos que mirar con mucho ojo lo que pasó y ver si realmente el jugador está actuando acorde a lo que le pasó", complementó.



En su experiencia, Guerrero aseguró que de todas formas se debe tener cuidado, pues "a mí me pasó una vez que hice levantarse a un muchacho, lo hice salir caminando de la cancha porque para mí había exagerado y el día lunes me llegó una radiografía en la que tenía dos dedos quebrados. Creo que el jugador está colaborando poco en el fútbol sudamericano, en general hay mucha exageración de situaciones por conveniencia".