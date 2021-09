Javier Castrilli: Asumo la responsabilidad de todo cuanto ocurra con el arbitraje chileno

El flamante presidente de la Comisión de Árbitros, el argentino Javier Castrilli, ofreció una extensa conferencia de prensa donde hizo hincapié en la hoja de ruta que tendrá en su cargo y adelantó que será él quien tomará toda la responsabilidad de lo que ocurra de aquí en más con el referato chileno.

"Mi función es transformarme en un gerente, por lo que seré yo la cara visible. Las autoridades de la ANFP y de la Federación no me dieron una responsabilidad simbólica, y no vendré a calentar una silla, por lo que yo les voy a explicar lo que ocurrió", dijo al ser consultado respecto a cómo será la comunicación en caso de que haya jugadas polémicas en los partidos del Campeonato Nacional.

"Las autoridades depositaron esa responsabilidad en mí, será mi función y debo darles a todos ellos las explicaciones que se merecen. Es mi forma de entender mi rol, como diciendo 'no ocultamos nada', y siempre siendo orgánico y disciplinado, respondiendo a los estatutos y reglamentos de ANFP, respondiendo a los que pretenda realizar como estrategia comunicacional, siendo yo quien asuma toda la responsabilidad de lo que ocurra de acá en más con el arbitraje", añadió.

Castrilli explicó también el impulso que tuvo al aceptar el cargo: "Me motivó estar conectado con el arbitraje, buscar la realidad que nos rodea en el arbitraje, y mi pasión para que exista una coherencia con lo que uno siente, mi compromiso con la verdad, con participar, con cruzar la vereda de la crítica y tomar partido para cambiar la realidad", dijo.

Su diagnóstico del fútbol chileno

Si bien dijo tener una idea ya clara respecto al arbitraje chileno, Castrilli fue mesurado y puso como ejemplo a Roberto Tobar en su concepción de lo que busca para el resto de los referís.

"Sería una irresponsabilidad supina de hacer un juicio de valor del arbitraje chileno. Sí puedo decir que el señor Tobar no solo es el mejor de Sudamérica, si no de Amérca, y lejos, y está entre los tres o cuatro mejores del mundo. Fundo mi opinión en algo que es innato en él, que es su jerarquía".

"Cuando lo ves, aunque no haga nada, ya está marcando diferencias. Lo debemos tomar como ejemplo, y ese es el norte. Todo ello que nos abastezca de fundamentos morales, éticos, nos sirve porque debemos formar primero a la persona, y después al árbitro. Necesitamos la construcción de ese árbitro del futuro, tener un arquetipo de hombre y de mujer de bien que cuando esté frente a un error, considere que se está equivocando", expresó.

"La idea es velar por el fútbol chileno tomando las medidas necesarias para devolverle credibilidad y así todos nos sintamos seguros y tranquilos con el futuro de la actividad", añadió antes comentar el uso del VAR en el balompié nacional.

"La llegada del VAR está rodeado de un contexto cultural, político, económico y todo eso interviene en un sistema, y el arbitraje forma parte de eso y por eso llegó para poner certidumbre en un medio ultraprofesional, y Chile es uno de los países muy pocos países en América que ya está utilizando el VAR. En otros países aún no está, por lo que sepamos valorar lo que tenemos, por lo que debemos educar y perfeccionar. Ese es el camino, el aprendizaje permanente, el tener como norte permanente el contexto de lo que se está viviendo", dijo.

Otras frases destacadas que dejó Castrilli

"Siempre trató de indagar, y de crecer como personas, y también en el arbitraje, siempre busqué mejorar para incorporarlo a la disciplina del referato"

"Desde el fútbol se educa, y los árbitros son docentes, y hay que aprovechar el fútbol como transmisor de valores al decir 'acá hay derechos consagrados', y donde se respeta al que piensa diferente"

"No podemos permitir que el fútbol transmita la impunidad para conseguir resultados fuera de la ley. Ese es un modelo de corrupción y debemos devolverle la credibilidad al fútbol para que chicos y chicas se sientan interesados"

"Este tipo de costumbres hay que ir trabajándolas, comunicado al inicio del campeonato, y ustedes los periodistas nos deben ayudar a difundir las reglas, hacer docencia del reglamento"

"Yo ahora ocupo un cargo, y como alguna vez alguien dijo, primero está la patria, después los hombres. Acá está el fútbol chileno y después los hombres, por lo que todo lo que haga y diga debe tener el tino y la mesura para el beneficio del fútbol chileno, no solo del arbitraje chileno"