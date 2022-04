Presidente de Copiapó: Estaba todo orquestado para que Huachipato no descendiera

Luis Galdames, presidente de Deportes Copiapó, club afectado por el polémico penal "sancionado desde Santiago", se refirió a la desclasificación de audios relacionados con el duelo entre su equipo y Huachipato, y aseguró que estaba orquestado para que el elenco de Talcahuano no descendiera.

"Acá se tocó fondo. Esto debería investigarlo un ente externo. En su momento, Castrilli apoyó a Gilabert, validó su actuación. Es todo sucio, extraño, hermético por defender los intereses de algunos. Espero que se pueda esclarecer cómo se llevó a cabo esta liguilla. Ya la espera fue extraña. Estamos en un tema con el Tribunal de Libre Competencia y esto nos da la razón. Fuimos perjudicados en la parte económica y en la deportiva", dijo Galdames en entrevista con La Tercera.

"Es una pena, por Copiapó y su gente. Jugaron con la ilusión de una ciudad. Ojalá que no pase nunca más. En esto hay mucha gente involucrada. Como dice Gilabert, el penal lo cobraron de Santiago. Hoy, los partidos se definen en una oficina, en un café o en una conversación. Y eso no puede volver a suceder. No está bien. O, derechamente, está mal", añadió antes de referirse al esfuerzo que realizó el plantel.

"Por el esfuerzo que hicieron. Fueron 45 días entrenando sin saber a quién iban a enfrentar. Nadie se fijó en eso. Enfrentamos a un rival que lo pusieron no sé por qué. Estaba todo orquestado para que Huachipato no descendiera", expresó.

"Fue una final que estaba marcada con un lápiz que la íbamos a perder. Siempre lo dije. Nos sentimos perjudicados. Fuimos invitados de piedra a esa final Lo dije en una reunión de presidentes y me sentí solo. Esto le pudo pasar a cualquier club. Nos pasó a nosotros", completó.