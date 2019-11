Roberto Tobar: Hay gente que depende del fútbol y quiere trabajar, pero en apoyo a lo que reclama la gente

El juez chileno Roberto Tobar, que dirigió la final de Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, afirmó que tiene la idea de que regrese el fútbol en nuestro país, sin dejar de lado las demandas sociales.

"Esperemos que se pueda reanudar. Hay gente que depende del fútbol, que quiere trabajar, pero siempre en apoyo a la sociedad, que pide la equidad que necesitamos, a la justicia que reclama la gente", dijo en La Tercera.

En ese sentido, lamentó que la final que consagró al "Mengao" no pudiese jugarse en nuestro país por el estallido social.

"Es muy triste que hayamos tenido la opción de realizar la primera final única y no poder recibirla. No estaban las condiciones. Me hubiese encantado estar en Chile, pero, por lo que está pasando, difícilmente se pudo haber jugado", indicó.