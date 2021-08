Arturo Vidal: Alexis está triste, es extraño cuando no está en la selección

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal aseguró que Alexis Sánchez está "triste" por su lesión que lo marginó de la próxima fecha triple de las Clasificatorias ante Brasil, Ecuador y Colombia, pero señaló que espera verlo de vuelta tras el receso de la Serie A.

Vidal dijo en diálogo con TNT Sports que "está triste, se siente triste porque no está haciendo lo que le gusta, pero este tiempo le va a servir mucho. Es extraño cuando Alexis no está, pero era complicado que estuviera en la Eliminatoria. Se esforzó mucho en la Copa América y eso le pasó la cuenta".

Además habló de la complejidad de los rivales para septiembre: "Hay que jugar a muerte la fecha triple, nos toca contra tres candidatos a ir al Mundial. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos".

Por otra parte, el "King" habló sobre la nominación de Robbie Robinson: "Me sorprendió, no lo he visto jugar, pero el entrenador (Martín Lasarte) debe ver qué jugadores necesita. Ojalá no sea la única nominación y tenga muchas más, y que pueda ayudar al equipo que es lo más importante".

En la misma línea felicitó a Iván Morales: "Se ganó su nominación. Mejoró mucho desde que jugó con nosotros en México, y puede ser un gran aporte para la selección".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Finalmente, se refirió a Reinaldo Rueda y lo que será enfrentarlo, cuando La Roja juegue ante los "cafeteros": "Será raro, es un técnico que nos ayudó mucho en un momento difícil para nosotros. Además, Colombia se lleva un técnico que le dará muchas cosas. Lo respeto mucho, es una gran persona".

Chile jjuega con Brasiil el 2 de septiembre en el Estadio Monumental, con Ecuador el 5 en Quito y con Colombia el 9 en Barranquilla.

La unión que provocó su abrazo con Claudio Bravo y su condición física

Arturo Vidal también comentó el beneficio que significó su abrazo con Claudio Bravo en la concentración de la Copa América de Brasil 2021, que causó mucho revuelo en la hinchada del "Equipo de Todos".

"De la unión aparecen los resultados, en la Copa América se fortaleció el grupo y estamos preparados para esta etapa final de las Clasificatorias. Estamos convencidos que vamos a ir al Mundial", dijo el "Rey".

Sobre su físico señaló que "en la Copa América nunca pude estar al 100 por ciento porque venía de una lesión de tres meses y me agarró el Covid-19, pero ahora es distinto porque llego muy preparado".

Por último habló del regreso del público para el duelo con Brasil en el Estadio Monumental: "Es muy importante para nosotros. Será distinto. Fue muy difícil jugar estos dos años sin el público".

Sus expectativas para la temporada en Inter de Milán

Finalmente, Vidal comentó su presente en Inter de Milán, dulce debido al gol y asistencia que dio el pasado sábado ante Genoa en el inicio de la Serie A de Italia.

"Yo siempre supe que me iba a quedar en Inter, no sé por qué la prensa decía lo contrario, estuve tranquilo y estoy preparándome de la mejor forma. Tengo expectativas de ganar la liga de nuevo, la Copa, la Supercopa y llegar lo más lejos posible en la Champions League".

Para terminar, comentó la llegada de Lionel Messi a París Saint-Germain: "Lo felicité como amigo, pero no quiero referirme en profundidad. Es extraña su salida de Barcelona, pero no puedo opinar porque no estuve con él en la última etapa en Barcelona. PSG se llevó al mejor. Estará complicada la Champions".