Arturo Vidal anunció cuándo volverá a las canchas y de pasó dijo quién debe ser el "diez" de la Selección

Arturo Vidal estaba muy feliz luego de la victoria de Colo Colo frente a Ñublense por 2-1 en el estadio Monumental este jueves 29 de agosto, y de paso habló de cuándo podría estar de vuelta en las canchas.

El King partió valorando la victoria frente a los chillanejos que mantienen al Cacique en la pelea del título y proyectó lo que viene con metas muy claras: “contento con el presente del equipo, que ha estado muy maduro enfrentando todo tipo de compromisos. Ahora vienen partidos muy importantes y esperamos estar a la altura. El campeonato está muy abierto. Va a estar peleado, pero no nos podemos olvidar de la Copa Libertadores que es nuestro primer objetivo. Tenemos mucha confianza de eliminar a River”. Incluso bromeó con obtener la Copa: “me falta sólo ganar la segunda y estoy listo”.

Vidal confiesa cuándo puede volver a las canchas

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Junior de Barranquilla, Vidal se lesionó, y por más que dijo presente en la revancha no ha vuelto a jugar, y aclaró para cuándo podría volver: “vamos bien, tengo un objetivo que es llegar al partido con la Católica y estar con River. Me he sentido muy bien, puede ser el partido con Magallanes también, pero vamos a ver, ya apuramos lo que teníamos que apurar, si no estoy hay otros compañeros que vienen muy bien”.

Vidal tiene un candidato para ser el “diez” de la Selección

El King, en su condición de bicampeón de América siempre es fuente de consulta para hablar de la Selección Chilena y sobre lo que viene ante Argentina y Bolivia tiene un tema muy claro sobre su compañero Carlos Palacios: “Carlitos es el 10 de la Selección y no hay más, está también Diego, que son jugadores que van a marcar la diferencia. Carlitos es el jugador distinto”.

Vidal también hizo un llamado a que haya más solidaridad de aquí en más con los equipos que están disputando cosas importantes a nivel internacional.