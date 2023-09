Arturo Vidal armó la Roja del futuro y fue duro con Guillermo Maripán: Para afuera

En sus habituales charlas a través de su canal de Twitch, el seleccionado chileno Arturo Vidal volvió a encender la polémica luego de armar su selección del futuro con varios valores jóvenes y con un ofensivo esquema.

Ante las preguntas de sus seguidores, Vidal expresó que "a mí me gustaría jugar con un 4-3-3, siempre llegando con mucha gente, presionado arriba, para que el otro equipo no salga jugando. Recuperar rápido, atacar y defender con mucha gente. Lo importante es el físico, es lo que tengo lo planificado con el gran profe Juan Ramírez, quien espero me ayude".

Luego de mencionar a Brayan Cortés como arquero, Vidal explicó que en la defensa "me gusta Kuscevic por derecha. Maripán para afuera nomás. Sierralta también me gusta, pero ahora va al mediocampo. Al uruguayo Saldivia de Colo Colo lo nacionalizo".

Respecto a los laterales, el jugador de Atlético Paranaense expresó que "está Matías Catalán, pero es mayor, Paulo Díaz igual. A Sierralta le he dado mil consejos, igual lo pongo... ¿Cuántos años tiene Guillermo Soto? Maduran muy tarde los jugadores. (Gabriel) Suazo es mayor. Me gusta mucho Thomas Galdames y por derecha Bruno Gutiérrez, hay que mirarlo mucho porque tiene calidad, porte y tiene que madurar un poco".

En el medio, Vidal comentó que "pondría al de la U, Lucas Assadi, también a Javier Altamirano. Está (Víctor) Méndez y Marcelino Núñez que no pueden estar fuera".

En delantera, Vidal nombró a Bruno Barticciotto y aseguró que "Alexander Aravena también está para titular. Por la derecha pondría a Darío Osorio y como 9 a Damián Pizarro".

De este último tuvo variadas palabras: "Será más que Chupete Suazo. Es más, será el mejor delantero, es mejor que todos. Tiene todo, velocidad, potencia, le falta lo último para definir", expresó.