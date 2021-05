Arturo Vidal: Cada vez que me lesiono apuro los tiempos y eso me está pasando la cuenta

El chileno Arturo Vidal volvió a hablar este sábado sobre su momento en Inter de Milán y la recuperación en la que se encuentra por complicaciones en su rodilla izquierda. Al respecto, expresó que el "apurar los tiempos" en tantas de sus lesiones le está siendo perjudicial.

En un Instagram Live con la periodista Marcela Leyton, el seleccionado nacional mencionó que: "Se me ha hecho eterno este tiempo, son casi dos meses que no he podido jugar y eso a mí me desespera mucho".

"En toda mi carrera, muy pocas veces me he lesionado y cuando lo he hecho siempre he apurado los tiempos, he jugado antes del tiempo que dice el doctor y eso ahora me está pasando la cuenta. Es el momento de cuidarme, volver de la mejor forma y no volver a lesionarme, porque sufro mucho cuando lo estoy", apuntó.

Del mismo modo, explicó que: "Estoy en un proceso súper tranquilo, porque después de la operación tuve molestias en la rodilla, entonces, fue un acuerdo con el entrenador y la gente de la parte médica, para no tener complicaciones a futuro y poder alargar mi carrera".

"Por eso me he tardado más, ahora estoy en un momento de volver a jugar, de volver a correr en el campo, llevo algunos días con zapatos de fútbol y eso me tiene muy feliz, pero como digo, voy súper tranquilo y lento, no me quiero apurar, porque este dolor puede volver de nuevo y ahí me podría perder todo lo que viene", detalló.

Los problemas con Rodelindo Román y la promoción que jugó Colo Colo

El "Rey" también se dio el tiempo para hablar de Rodelindo Román y algunos inconvenientes que han tenido en las últimas semanas.

"Estamos cumpliendo sueños que tenemos con mucha gente de hace un largo tiempo. La idea era llevar a Rodelindo al profesionalismo y se cumplió este año. Ahora último nos comunicaron que nos faltan unos papeles, pero todo eso se ha tardado por el coronavirus y estamos tratando de apurar todo para estar en regla y que se pueda debutar en Segunda División por primera vez", señaló.

"Estamos haciendo las cosas bien, mucha gente ayudando y desde el corazón, que es lo importante", añadió.

Finalmente, Vidal también tuvo palabras para contar cómo vivió la lucha por la permanencia de Colo Colo en el pasado torneo, comentando que: "Sufrí mucho porque uno es apasionado. Me hubiese gustado estar ahí para ayudar a los compañeros y al equipo".

"Eran momentos difíciles, veía el sufrimiento que todos los colocolinos teníamos y daban ganas de estar. Afortunadamente nos quedamos en Primera y seguimos siendo el equipo más importante de Chile", afirmó.