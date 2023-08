Arturo Vidal contó quién es su ídolo y reiteró su deseo de volver a Colo Colo

El mediocampista de la selección chilena Arturo Vidal contó de su ídolo en su llegada a Colo Colo y reveló que es Miguel Riffo, con quien compartió camarín tanto en el cuadro albo como en sus inicios en la Roja.

"Cuando entro a Colo Colo y empiezo a conocer a Miguel Riffo, que jugó en la selección, quedé sorprendido por lo que tenía que hacer para poder jugar, porque tenía un problema en una pierna (N. de la R.: padece pie bot). Era una cosa de locos porque lo mirabas y decía '¿cómo puede jugare este tipo?' y estoy seguro de que si no tenía ese problemas hubiese sido uno de los mejores centrales del mundo, porque tenía una (gran) técnica", dijo Vidal en entrevista vía Twitch con el streamer argentino Davoo Xeneize.

En la misma entrevista, el hoy jugador de Atlético Paranaense reiteró su deseo de volver a Colo Colo.

"Nací blanco y negro. Salir campeón con mi equipo y llegar a primera división es un sueño. Son sentimientos que duran para toda la vida, más que los triunfos en Europa. Salir campeón con Colo Colo es otra cosa", comentó.

"Espero volver a Colo Colo, es mi casa y es donde quiero terminar, pero quiero retirarme bien, quiero pelear títulos y la Copa Libertadores. Creo que Colo Colo tiene equipo y tiene hinchada para luchar contra equipos sudamericanos", añadió.

Vidal también tuvo palabras para la Roja y para el recambio en la selección chilena.

"En Chile los periodistas son muy exigentes y a veces se pasan a mala leche. Crucifican a los jugadores muy rápido, pero en los últimos entrenamientos he visto mucho talento con muchas ganas y hay que darle tiempo, porque seguramente aportarán mucho y me reflejó mucho en ellos por esas ganas, se entrenan y saben que cuando van a la selección deben entrenar el doble o si no, no avanzan", expresó.