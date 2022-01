Arturo Vidal: Cuando deje de jugar al fútbol le voy a tomar el peso a lo que hicimos con la selección

El seleccionado nacional Arturo Vidal reveló que aún le cuesta dimensionar el bicampeonato de América que consiguió con la Roja tras ganar dos finales ante Argentina, en el 2015 y 2016.

En entrevista vía Instagram con el coleccionista argentino Damián Olivera, Vidal señaló: "Hasta el día de hoy creo que no me doy cuenta de lo que fue, por lo que significa ganarle a Argentina y porque Chile en toda su historia no había ganado nada, entonces es muy difícil".

"Es una alegría increíble, pero yo creo que, y todos me lo dicen, cuando deje de jugar fútbol recién le voy a tomar el peso a lo que hicimos con la selección", agregó el volante de Inter de Milán.

Arturo Vidal fue una de la principales figuras en las dos únicas Copas América que ha conquistado Chile, de local en 2015 y en la edición Centenario en Estados Unidos en 2016.