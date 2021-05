Arturo Vidal: Erling Haaland no está entre los mejores delanteros del mundo

Arturo Vidal, volante de Inter de Milán y la selección chilena, habló sobre el presente y futuro del fútbol mundial y afirmó que el noruego Erling Haaland, flamante estrella de Borussia Dortmund, no está entre los mejores delanteros del orbe.

"Haaland es un buen jugador, lleva recién un año jugando. No lo puedes comparar con Lukaku, Lautaro (Martínez) o Mbappé, que están un paso más arriba que él. Y Mucho más arriba están Lewandowski y Suárez", explicó Vidal en TNT Sports Chile.

De acuerdo al "King", ganador de 9 títulos ligueros en los 10 últimos años, Haaland está en la categoría de "jugadores jóvenes, que recién están saliendo, aún no juegan con público, a estadio lleno".

"Hay que ser goleador de tu liga, marcar diferencias y ganar títulos. Ahí puedes competir con otros delanteros para saber quienes son los mejores", argumentó.

Vidal, en esa línea, sostuvo que los dos mejores delanteros del mundo son Robert Lewandowski y Luis Suárez, con quienes compartió en sus pasos por Bayern Munich y Barcelona, respectivamente.

"Los técnicos en Chile no se la juegan por los juveniles"

Finalmente, Vidal habló sobre el fútbol chileno y su experiencia como propietario del club Rodelindo Román. Indicó que ha sido una tarea difícil y que ha observado que mucho talento joven se está perdiendo porque "hay gente que no sabe de fútbol y está a cargo de los equipos".

"Hemos tratado de dar oportunidades con Rodelindo, seguirlos, ir conociendo sus realidades. Los equipos de Primera, no sé si los de segunda, olvidan eso, que ellos son el futuro", comentó.

En la misma línea, el "King" lamentó la existencia de la regla obligatoria para dar minutos a los jugadores sub 21 en el Campeonato.

"Todos estos años, los jugadores jóvenes tienen que jugar por una regla en Primera División y no debería ser así. Los entrenadores que están no se la juegan por los juveniles, y eso es una cosa que se ve claramente, más en los equipos grandes", criticó.

"Lo dije, Católica da gusto ver los jugadores que saca. Colo Colo tiene jugadores increíbles y no juegan, no sé por qué. No me meto en eso, yo solo apoyo. Pero en Rodelindo estamos viendo mucho talento que se está perdiendo", concluyó.