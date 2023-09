Arturo Vidal fue sometido a una operación "urgente" en su rodilla derecha

El futbolista Arturo Vidal fue sometido de manera exitosa a una intervención quirúrgica luego de la lesión que sufrió en su rodilla derecha durante el partido entre la selección chilena y Colombia, en Clasificatorias al Mundial 2026.

El jugador de Atlético Paranaense pasó por quirófano para someterse a una sutura artroscópica del menisco externo en la rodilla derecha, tras la que podrá comenzar con su rehabilitación kinésica.

El equipo brasileño indicó a través de un comunicado, que la operación se realizó de manera "urgente" con la idea de "desbloquear la rodilla" y que "el procedimiento fue realizado en Santiago de Chile, por el cuerpo médico de la selección, supervisado por el Departamento Médico de Atlético".

Vidal realizará su recuperación con la supervisión del "Furacao" y se desconoce el tiempo de recuperación.

