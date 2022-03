Arturo Vidal: Mi sueño es jugar en Flamengo y pelear por la Copa Libertadores

El volante Arturo Vidal, figura de La Roja y jugador de Inter de Milán, habló sobre sus futuros proyectos y dejó en duda su continuidad en el fútbol europeo, señalando que su "sueño" es jugar en Flamengo y el objetivo es ganarlo todo con los cariocas.

"Mi capítulo europeo se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si eso pasa, mi objetivo es muy claro: Ganarlo todo con Flamengo, pelear por la Libertadores, que es un sueño, porque es como la Champions en Europa. Si voy para allá es para seguir luchando y ser un jugador importante", declaró Vidal a TNT Sports.

En la misma línea, remarcó que es su sueño llegar al cuadro carioca: "Me gusta mucho, la camiseta que tengo me la regaló el presidente (Rodolfo Landim). Me llenó el corazón, no lo puedo negar, cuando eso pase, iré allí. Esperemos que sea pronto, y si me quieren el DT o los dirigentes, haré todo lo posible para ir".

Vidal también lamentó la eliminación con Inter de Milán en la Champions y apuntó que su período jugando en la elite del fútbol europeo está terminando."

"He estado en los mejores equipos del mundo y siempre pasa algo. He tratado de dar siempre el máximo, representar al fútbol chileno y terminar con la cabeza en alto. Para pelear por la Champions hay que estar en los equipos más fuertes de cada país y creo que esa etapa ya la pasé", concluyó.