Arturo Vidal por su criadero: Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño

El mediocampista de la selección chilena Arturo Vidal aclaró los rumores de prensa que hablaban respecto a la venta de su criadero, y aseguró que si bien le metió mucho dinero a la actividad hípica, esta última le decepcionó.

"No sé cómo lo hacen que tiran cosas y le achuntan o inventan. Uno queda loco, le ponen cifras. El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho tenerlo, tener y criar mis caballos", dijo Vidal en su ya comentada transmisión por Twitch.

"Llega un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría", añadió el hoy jugador de Atlético Paranaense.

"La hípica me decepcionó y la gente que está metida ahí sabe. No quiero seguir, pero no he dicho que lo quiero vender. Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol", complementó.