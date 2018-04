Arturo Vidal por su lesión: De ésta vuelvo más fuerte que nunca

El volante nacional Arturo Vidal escribió un mensaje en su cuenta personal de Twitter agradeciendo las muestras de apoyo y entregando un motivador mensaje tras enterarse que se perderá lo que queda de temporada por una lesión de rodilla.

"Estos momentos tristes son menos tristes gracias a los miles de mensajes de apoyo que recibo de ustedes", comenzó el mensaje del futbolista.

"No voy a aflojar, yo no me rindo. De esta vuelvo más fuerte que nunca. Un abrazo muy fuerte a cada una de las hermosas personas que piensan en mí y me apoyan en todo momento", agregó.

El seleccionado chileno quedó descartado para lo que queda de temporada luego de haber sido operado en la rodilla derecha.