Arturo Vidal quedó fuera de la convocatoria del duelo ante Aucas por lesión

Flamengo enfrenta a Aucas este miércoles en el cierre del Grupo A de Copa Libertadores, encuentro en el que intentarán certificar su avance hacia los octavos de final del torneo y para el que Arturo Vidal no podrá estar presente.

De acuerdo a lo publicado por el propio "Mengao" en las horas previas al encuentro, el "Rey" se quedó al margen de la convocatoria por lesión, más precisamente por un esguince en su tobillo derecho.

Flamengo se mide a Aucas en el Maracaná esta jornada desde las 20:30 horas de nuestro país por el mismo grupo que Ñublense se medirá a Racing en Argentina.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Rodrigo Caio trata uma inflamação no tendão do bíceps femoral direito. O atleta Pablo sentiu um desconforto na posterior da coxa direita. O atleta Vidal sofreu uma entorse no tornozelo direito. Os três não foram relacionados…