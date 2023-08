Arturo Vidal se defendió de una polémica tras dichos sobre un arquero fallecido

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal se defendió de una polémica en redes sociales, luego de un desafortunado comentario en que recordó a un arquero fallecido al que le marcó en la Bundesliga.

"A todos los periodistas odiosos: vieron en este video que dije todo con buenas intenciones. Yo tampoco me reí de eso, nunca lo haría. Conté esta anécdota, pero no lo dije mal. Nunca me reiría de algo así", sostuvo.

Arturo Vidal defendiéndose tras comentario sobre el fallecido arquero Robert Enke



📹 Twitch Arturo Vidal pic.twitter.com/vBmlyfuTUt — Felipe Labrín (@PipeLabrinh) August 25, 2023

El comentario de Vidal hace algunos días fue: "Mi primer gol de Alemania lo hice en Leverkusen. Al arquero después le dio depresión y se mató", refiriéndose s Robert Enke, quien falleció tras un suicidio en 2009 en la previa de un duelo ante Chile.