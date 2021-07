Arturo Vidal se despidió de Miami: Tenemos una nueva aventura que vivir, nos vemos en Dubai

El volante nacional Arturo Vidal se despidió en redes sociales de Miami, donde pasó sus últimos días de vacaciones y emprendió rumbo a Dubai, Emiratos Arabes Unidos, antes de sumarse a inter de Milán.

"Gracias Miami por todo, pero tenemos una nueva aventura que vivir... nos vemos en Dubai", escribió el seleccionado chileno en su cuenta de Instagram junto a su hermano Sandrino y su preparador físico Juan Ramírez.

En Dubai, Arturo Vidal se reuniará con el coleccionista Damian Olivera, según anunció el propio jugador en un mensaje hace unos días.

Muchas gracias por el mensaje @kingarturo23 ! Te veo pronto en Dubai con los cromos, abrazo grande! ~ Thanks you so much Arturo Vidal for the message, I'll meet you soon in Dubai and I'll bring my collection to show you! #thehobby #soccer #collect #arturovidal pic.twitter.com/GWuOA9M25i