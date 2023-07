Arturo Vidal se sometió a exámenes médicos antes de firmar por Atlético Paranaense

El volante chileno Arturo Vidal fue este jueves al centro de entrenamiento de Atlético Paranaense en Curitiba para someterse a los exámenes físicos y médicos antes de firmar por el club brasileño.

Según informó la periodista Monique Vilela, quien cubre al club de Curitiba, Vidal también fue requerido por los presentes en el complejo deportivo, quienes querían fotografías junto al "King".

Vidal fez a festa da molecada no CT do Caju hoje. Todo mundo quis tirar foto com o king. pic.twitter.com/hzXVuWaMWd

Vidal se integrará al plantel a partir de este viernes, ya que esta jornada el equipo tuvo libre tras la eliminación sufrida la noche del miércoles ante Flamengo en la Copa de Brasil.

Arturo Vidal foi ontem rapidamente no vestiário antes do jogo. Hoje, já foi pro CT do Caju para realizar exames e testes. Como o grupo principal está de folga, só amanhã que ele terá o primeiro contato com o elenco.