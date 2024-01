Arturo Vidal se sorprendió con la salida del DT de América de Cali

El volante chileno Arturo Vidal se mostró sorprendido al enterarse del fin del ciclo del técnico Lucas González en América de Cali, club que sondea su incorporación como refuerzo para el 2024.

"Pero cómo, si está recién empezando. Jugaron antes de ayer y ganaron", dijo en su transmisión de Twitch, donde le comentaron que Ricardo Gareca suena como su reemplazante.

"¿Gareca es el entrenador?", preguntó, agregando que "Gareca suena en todos lados".

Sobre González, expuso que "el otro día había hablado bien de mí, me había gustado... me gusta cuando lo dicen, eso me da confianza".

"Gareca está en todos lados", remató Vidal, quien afirmó que espera tener resuelto su futuro durante esta semana.