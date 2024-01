Arturo Vidal sobre Gareca: No sé cómo trabaja, ojalá que nos vaya bien con él

El volante Arturo Vidal se refirió a la llegada del entrenador argentino Ricardo Gareca al banco de la selección chilena y expresó sus expectativas en relación al trabajo del extécnico de Perú.

"No lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien en Perú, pero más allá, nunca he hablado con él, no sé cómo trabaja", declaró a Star+.

"Ojalá que nos vaya bien con él, y que elija a los mejores para lo que viene, ir a otro Mundial y tenemos una Copa América muy cerca... que elija a los mejores para pelear esa Copa América", dijo.

Sobre si tiene deseos de formar parte del proceso, dijo que "claramente, por eso estoy acá, por eso quiero ponerme bien lo antes posible y demostrar lo que he alcanzado en mi carrera".