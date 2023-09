Arturo Vidal tras la operación: El único culpable soy yo

El mediocampista de la selección chilena, Arturo Vidal, expresó su molestia con quienes culpan al técnico de la Roja, Eduardo Berizzo del recrudecimiento de su lesión de rodilla, y exculpó al entrenador de toda responsabilidad, asegurando que el único responsable de todo es él dado que en muchas ocasiones ocultó el dolor que tenía.

"Sí, yo. Soy el único culpable. Tenemos dos doctores en la selección, el entrenador, los compañeros que preguntan a cada rato, pero yo me escondí siempre esto. Quería jugar, pero sabía que en algún momento iba a parar. Por lo menos, el esfuerzo valió el empate. Ahora me queda recuperarme no más, asumir y listo. Pero sí, yo soy el único responsable", dijo la noche del viernes en una transmisión a través de su canal de Twitch.

"Yo me negué (a salir). Lo que pasa es que él siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada, y que era un dolorcito. Con la camiseta de Chile y el estadio lleno es mi forma de pensar, es muy difícil de salir por una lesión", añadió.

"Vi a mucha gente echándole la culpa a entrenador, doctores y eso molesta. Por eso que quise hacer un en vivo y aclarar algunas cosas", complementó.

Vidal confía en que la recuperación sea un éxito y así alargar su carrera: "Lo importante es que salió bien, se va a demorar un poco más, pero me van a dejar la rodilla como un jugador de 18 años. Eso me tiene contento. No alcanzaré a llegar a los otros partidos (de Clasificatorias), pero voy a volver con más fuerza, también pensando en alargar la carrera, si Dios lo quiere", expresó.